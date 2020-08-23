Лукашенко посоветовали стать Николаем Вторым

23.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен был выйти к протестующим без охраны.

Об этом в интервью youtube-каналу Ксении Собчак заявил белорусский политконсультант Александр Колтунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы на его месте в воскресенье без охраны, без журналистов, без бронежилета выполнил бы такое эмоциональное действие, которого никто не ожидает, и пошел бы в эту толпу. Гарантировал бы референдум и изменения в конституцию. Если его там убьют, будет Николай Второй, святой человек, если толпа растерзает. Если ничего не произойдет, он потеряет власть, но он победит на другом уровне.

И страна будет цела, мы перейдем на европейскую модель правления – парламентскую республику, и отношения ни с кем от этого не испортятся. Мы же видим, как ведут себя внешние партнеры, что Россия, что Евросоюз. Они говорят: мы пока понаблюдаем, но не будем сюда лезть», – сказал Колтунов.

По его мнению, Лукашенко ментально застрял в 90-х годах прошлого века.

«Он тоже человек. Он отдал лучшие годы своей жизни. В риторике он застыл. У него есть обида. Он не может понять, почему его не любят и не хотят принимать. Он не понимает, что время ушло. Я считаю, что ему нужно помочь. Убираем от него функционал президентства», – сказал Колтунов.