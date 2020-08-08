08.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Выборы, Политика, Россия, Украина
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Лукашенко поставил Россию на растяжку – политтехнолог


В Киеве надеются, что Россия может потерять Белоруссию как зону своего влияния, а Минск станет союзником Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай.

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«Думаю, такого плохого положения у Лукашенко за всю его историю не было», – считает эксперт.

Он полагает, что в Белоруссии после выборов, «скорее всего, могут быть события, похожие на те, что произошли в Украине в 2004-м и 2013-м».

«При этом Россия попала в так называемую растяжку. С одной стороны, Кремль хотел бы сменить строптивого и неэффективного батьку и готов был бы сделать ставку на альтернативную кандидатуру, но гарантированно пророссийскую», – отметил эксперт.

Однако Лукашенко, добавляет политттехнолог, сделал так, чтобы пророссийской альтернативы не было.


«А с другой [стороны] – в Москве боятся перемен, которые могут пойти по украинскому сценарию и в результате которых Россия потеряет еще одну территорию своего влияния. А в Беларуси к власти придут люди, которые будут делать запоздавшую национальную революцию. И в этой ситуации Беларусь может выбрать в союзники именно Украину, а не Россию», – резюмировал Гайдай.

Напомним, что завтра в Белоруссии пройдут президентские выборы, в преддверии которых под Минском КГБ были задержаны 33 гражданина России, объявленные «боевиками и наемниками».

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