«Лукашенко потерял нюх» – Гостюхин

09.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В последние годы белорусская власть изолировалась от народа и существовала сама по себе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил известный белорусский актер, бывшее доверенное лицо Александра Лукашенко на президентских выборах Владимир Гостюхин.

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«Когда-то я сказал в интервью, что Александру Григорьевичу надо бы уйти. И просто отдохнуть. Он уже много сделал для Белоруссии, ему памятник надо поставить. Не было бы вообще страны, раздербанили бы эти ребята, банкиры. Они тут творили черт знает что… После этих слов я стал нерукопожатен…», – вспоминает Гостюхин.

«Просто при всем уважении к Лукашенко, у меня ощущение, что он за последние годы потерял нюх. Я его знал, это настоящий боец! Сумел собрать из ничего республику. Но решил, видимо, почивать на лаврах. Было время, когда он собирал творческих людей у себя. Мы спорили. Потом это прекратилось… Появились люди вокруг него, которые поют: «Ах, ты самый великий!» Сегодня его жизнь встряхнула, и я вижу Лукашенко опять таким, каким он был…», – считает актер.

Он советует Лукашенко наладить обратную связь с людьми.

«Власть изолировалась от народа, существовала сама по себе. Многие люди недовольны, я их понимаю. Есть и отморозки, которых уже не переделаешь. Им или уехать, или они начнут себя проявлять в терактах – тогда им место глубоко на нарах», – убежден Гостюхин.