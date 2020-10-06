Лукашенко потерял поддержку значительной части россиян – соцопрос

06.10.2020, Москва, Елена Острякова

Почти половина россиян (43%) поддерживает президента Александра Лукашенко в нынешнем политическом конфликте в Белоруссии.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования, «Левада Центром», признанным в России иностранным агентом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белорусскую оппозицию поддерживают 18% опрошенных, не поддерживают ни одну из сторон – 36%.

Примечательно, что опрос, проведенный ВЦИОМ в июле, давал 52% поддержки Лукашенко. Негативно к белорусскому лидеру тогда относилось 9% опрошенных.

Опрос «Левады» зафиксировал также, что более половины (51%) россиян поддерживают оказание экономической помощи. 45% выступают против.