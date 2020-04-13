Лукашенко потребовал от белорусов выкинуть имбирь и «не тереться друг об друга»

13.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусы должны довольствоваться только той пищей, которая произрастает в их регионе, а не покупать заграничный имбирь.

Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я наблюдаю новый психоз – чесночно-имбирный. Успокойтесь: хватает чеснока и этой цибули у каждой семьи. Не надо переходить полностью на чеснок и цибулю, боже мой. А имбирь и лимон это не наша пища.

Уже если раньше не сформировали этот иммунитет, и вы сегодня этого имбиря не найдете, не переживайте, не тратьте лишние деньги. Питайтесь тем, что растет в Белоруссии, и всегда будете здоровы», – посоветовал Лукашенко.

Он также считает, что людей уже «перенапрягли» с призывами носить медицинские маски. Президент возмутился, увидев человека, идущего в маске по колхозному полю

«Лишнее… по городу тоже не надо бродить. Сходил в магазин, аптеку – иди домой или куда-нибудь, где ты не трешься друг об друга», – указал президент.