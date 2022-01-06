Лукашенко потребовал от бунтовщиков в Казахстане встать на колени

06.01.2022  21:48 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Казахстан, Политика


Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что участники беспорядков в Казахстане должны извиниться перед силовиками и пойти на переговоры с президентом страны.

Об этом он сегодня заявил на совещании в правительстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что участники беспорядков в Казахстане должны извиниться перед силовиками...

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«Я хочу обратиться от белорусов этим вот (их бандитами кто-то называет, разные там люди) – к этим протестующим. Я бы им просто сказал: пошумели, покричали, хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли.

А с президентом Токаевым можно договориться.  Это нормальный человек, дипломат, очень умный, образованный. Казахстанцы должны понимать: перевернуть страну – дорого будет потом ее восстанавливать. Там противоречия между кланами и группами дай Бог какие – еще надо будет договориться.

Надо пойти на колени встать, извиниться перед военными, чтоб вот эту вот трещину сгладить, которая наметилась. И садиться с властью, с Токаевым, он приглашает всех, кто желает, для переговоров и выстраивания своего государства», – сказал Лукашенко.

Он назвал события последних дней в Казахстане «еще одним уроком для Белоруссии».

«Но для нас это еще один урок. Мы теперь поняли, что могло бы быть с нами. Дело не в том, что мы мирные люди. Не белорусы решали бы вопросы в Белоруссии», – сказал Лукашенко.

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