Лукашенко потребовал от Шойгу гарантий безопасности как для «собственной территории»

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил сегодня Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Президент России меня поддержал и предложил посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси. Так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности», – сказал Лукашенко. Он обвинил США в «подстегивании агрессии против нас». «Нам от нашей братской России нужны полные гарантии безопасности», – сказал еще раз Лукашенко.

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Также была затронута тема боевой подготовки и слаживания совместной союзной группировки на территории Белоруссии.

«Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих. Мы, насколько это нужно, подключились к этому процессу. И готовим вместе с вашими офицерами этих ребят, боевое слаживание проводим. Готовим так, как положено. Потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает Союзное государство», – сказал Лукашенко.

Сергей Шойгу сообщил, что имеет соответствующие полномочия от президента РФ и поблагодарил за предоставления пяти белорусских полигонов.

«Они оборудованы, оснащены. Более того, привлекается достаточное количество инструкторов – офицеров белорусских Вооруженных Сил для подготовки, в том числе, и нашего пополнения. Действительно здесь достаточно большая группировка. И мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок», – сказал Шойгу.

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание, что глобус в кабинете белорусского президента был повернут западным полушарием.

«Вот теперь на месте американцев я бы напрягся! Стратегическое планирование Европой не ограничивается», – написал Корнилов в своем тг-канале.

Журналист Константин Придыбайло поясняет, какие опасения существуют в Минске.

«Не удивлюсь, если в рамках «помощи Украине» будет совершён акт агрессии и устрашения на приграничных территориях Беларуси с Польшей и Украиной. Это могут быть такие же показательные забеги ДРГ в РБ, с публикациями в соцсетях, а может быть и удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, например».

А традиционный критик Батьки политолог Андрей Суздальцев замечает:

«Проблема в том, что Александр Лукашенко упорно связывает судьбу своего политического режима и личное желание править пожизненно с национальной безопасностью белорусского государства. В понимании белорусского руководителя, Беларусь и Лукашенко – одно и то же».