Лукашенко потребовал учесть ошибки мобилизации в России

Белоруссия должна учесть ошибки частичной мобилизации в России.

Об этом на совещании с Минобороны Белоруссии заявил президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предупреждаю военных, особенно через вас, военкоматы. Как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки. Не будем влезать в существо вопроса – это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок», – сказал Лукашенко.

Он поручил военным заранее проверять военнообязанных.

«Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах», – сказал Лукашенко.

Он также призвал регулярно обучать резервистов.

«Да, провели в России мобилизацию, да, призвали людей. Но многие из них забыли, что такое оружие. Поэтому резервистов, наши войска территориальной обороны мы постоянно обучали и будем обучать. Еще раз хочу подчеркнуть свой тезис: каждый, кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Хотя бы элементарным. Это касается и женщин, и мужиков. Они должны освоить хотя бы стрелковое оружие для того, чтобы защитить, не дай бог случится что, свою семью», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что цель белорусской армии – «защищать свою землю».

«Все. Никаких других целей мы сегодня не ставим. А к войне готовимся, потому что всякое может быть. Если бы в 2020 году здесь не выстояли, под Смоленском стояли бы другие вооруженные силы. И где были бы мы, прежде всего вы – люди в погонах, – ответ долго искать не надо. Понятно, где бы мы были. Поэтому учиться, учиться и еще раз учиться. И, прежде всего, учиться военному делу настоящим образом. Такие лозунги у нас всегда были. Вот мы и будем учиться… Проверяли и будем проверять! Но это не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать. Я не оправдываюсь, но я хочу, чтобы вы это понимали. В то же время, если не дай бог что случится, мы бежать за границу не будем. Мы будем защищать свой дом и свою землю», – сказал Лукашенко.