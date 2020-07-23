Лукашенко потребовал выслать из страны корреспондентов западных СМИ

23.07.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал сегодня работу белорусского МИД и своей пресс-службы, которые позволяют западным СМИ «призывать к массовым беспорядкам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности. Не можете – скажите. Будут другие этим заниматься в правительстве у нас, в министерстве иностранных дел. Все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», – негодовал Лукашенко.

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Он призвал выдворить из страны иностранных корреспондентов, которые «тенденциозно» освещают уличные протесты.

«Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы. Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело — оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети», – сказал Лукашенко, имея в виду, очевидно, кампанию, объявленную оппозицией по убеждению членов избиркомов не фальсифицировать итоги голосования.

Напомним, во время последних уличных протестов, белорусские правоохранители целенаправленно задерживали журналистов, которые вели прямые эфиры.

В мае из Белоруссии была выслана съемочная группа российского Первого канала за «необъективное», с точки зрения Лукашенко, освещение ситуации с коронавирусом в стране.