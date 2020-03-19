19.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Польша, Россия
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Лукашенко потребовал вывезти русских из Польши




Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подчиненным помочь россиянам, которые застряли на закрытой границе с Польшей.

Об этом он заявил сегодня на совещании с вирусологами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возьмите россиян, которые сегодня в Польше – они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определенное количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

При этом он намекнул о конфликте, который существует между властями России и Белоруссии.

«Это не дело, что наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь, как бы у нас ни складывались отношения с российскими властями. Люди ни в чем не виноваты… Вывезите их на родину, коль россияне [здесь сайт Лукашенко уточняет, что имеются ввиду власти РФ] не могут там разобраться», – сказал белорусский президент.

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