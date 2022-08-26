Лукашенко потроллил киевский режим и послал сигнал украинскому народу

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Новости Украины

Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости. Обращения напрямую к народам других государств через голову глав этих государств – давняя «фишка» белорусского президента.

Как только у него портятся отношения с иностранными президентами, эти президенты ставятся в игнор, а спичрайтеры «батьки» упражняются в написании поздравлений американскому, французскому, польскому, литовскому и прочим народам.

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Поздравления Лукашенко уже были адресованы народам доброй половины стран Евросоюза. Украинцы получают подобное поздравление уже во второй раз. Впервые Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости в прошлом году.

Обычно подобные поздравления особого резонанса не имеют. Как правило, они рассчитаны на внутрибелорусскую аудиторию и призваны продемонстрировать электорату активную внешнюю политику Лукашенко. Иностранные дипломаты такую неформатную самодеятельность, как правило, игнорируют.

Что касается народов иностранных государств, то до них поздравления Лукашенко доносить попросту некому.

Но не в этот раз. Поздравление Лукашенко украинцы услышали. Его уже третий день на все лады склоняют украинские пропагандисты, политики и чиновники. Про перепалку депутата Рады Алексея «Белой слизи» Гончаренко с белорусским МИДом и не только на «Политнавигаторе» уже писали, но эта история имела продолжение.

В отношении депутата пообещавшего Лукашенко, а вслед за ним и всем представителям белорусского МИД, висеть на столбах в следующий украинский День Независимости Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело сразу по двум статьям.

Его обвиняют распространении угроз в отношении белорусского президента (санкция – до восьми лет лишения свободы) и распространении ложных сведений о политическом и социальном положении в Белоруссии (санкция – до четырех лет лишения свободы). Несдержанный на язык депутат прокомментировал возбуждение против него уголовного дела сразу двумя постами в своем телеграм-канале, где послал Лукашенко «вслед за русским кораблем», добавив, что Тихановской не угрожал.

Согласен, попасть в белорусскую тюрьму по приговору белорусского суда у «Белой слизи» шансов немного. Но не потому, что он сам через год приедет в Минск и будет, как обещал, лично выбивать табуретки из-под ног белорусских дипломатов. Просто очередь из желающих его наказать слишком велика.

Прежде чем дело дойдет до белорусов, им могут заинтересоваться правоохранительные органы России, освобожденной Одессы.

Будучи гуманистом и законником, я все-таки желаю ему дожить до суда и получить законный приговор, а не иметь дело с самосудом одесситов, прекрасно помнящих его развеселые видео рядом с горящим Домом профсоюзов.

Ненамного отстали от Гончаренко и другие украинские политики. Советник офиса президента Михаил Подоляк, видимо забыв о профессии своего босса, назвал поздравление Лукашенко «клоунадой», а в Минобороны пожелали Лукашенко такого же мирного неба, как сейчас над Украиной.

Зачем Лукашенко было нужно это поздравление? Ведь было изначально, что доброжелательной реакции на него от украинских властей и пропаганды ожидать не приходится.

Уверен, в минском Дворце Независимости это осознавали и подобную реакцию ожидали и предвидели. Собственно, именно по этому украинскому руководству поздравление и не было адресовано. Более того, украинскую власть в своем поздравлении Лукашенко откровенно троллил.

Иначе как объяснить пожелание украинцам толерантности? Это слово явно не из тех, которые Лукашенко любит употреблять в положительном контексте, однако в стране победившей «паляныци» и традиций привязывать граждан скотчем к столбу такое пожелание звучит более, чем злободневно.

Адресатов было два. Первый – это, как обычно в таких случаях, электорат самого Лукашенко. В Белоруссии оппозиция, с одной стороны, спекулирует на страхах вовлечения республики в полномасштабную войну с Украиной, а с другой – сама угрожает «батьке» полноценной гражданской войной. В этой ситуации ему требовалось продемонстрировать собственное миролюбие, что он и сделал.

Второй адресат – это, собственно, украинский народ. Несмотря на демонстрируемую социологическими опросами монолитность украинского народа в поддержке Зеленского и стремление сражаться до последнего украинца, доверять этим данным можно не больше, чем опросам в Северной Корее. Если в стране массово хватают граждан при первом подозрении в неблагонадежности, о какой искренности в ответах на политические вопросы можно идти речь?

Гораздо большее представление о настроениях на подконтрольной Киеву части украинской территории говорят автомобильные очереди из желающих попасть в Херсонскую область.

И пожелания мирного неба, уверен, многими украинцами воспринимаются явно лучше, чем воинственные заявления Банковой. Своими поздравлениями украинцам Лукашенко демонстрирует то, что по-прежнему не прочь поучаствовать в урегулировании украинского кризиса.