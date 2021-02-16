Лукашенко поздравил Литву с антироссийской датой

16.02.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Литвы с «Днем восстановлением Литовского государства» – так государственная пропаганда трактует события 1918 года на оккупированных кайзеровской Германией землях Российской империи.

История мирного сосуществования наших народов насчитывает несколько столетий. Белорусы всегда уважали право своих соседей на определение пути самостоятельного развития. Наше добрососедство издревле сохранялось благодаря народной дипломатии, прочным гуманитарным и хозяйственным связям», – говорится в поздравлении Лукашенко, которое цитирует официальный сайт президента.

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Лукашенко отметил, что, несмотря на все противоречия, Минск по-прежнему заинтересован в дальнейшем углублении контактов с Вильнюсом.

Напомним, что Литва призывает Европу к бойкотированию поставок Белорусской АЭС, построенной по российскому проекту на российские деньги. Вчера президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что «неприлично» покупать электроэнергию с Белорусской АЭС. Потому что, по его мнению, эта станция «небезопасная».

Напомним, что в 1918 году «независимое» литовское новообразование стало частью проекта Запада по созданию «санитарного кордона» вокруг Советской России с целью лишить ее выходов к морю через Прибалтику.

Еще в сентябре 1917 года Германия на оккупированных территориях Литвы создала подконтрольный Берлину орган самоуправления — Литовский совет (Тарибу).

В 1918 году после принятия «декларации о независимости» королем Литвы был избран немецкий принц из рода фон Урах Вильгельм.

Уже в ноябре 1918 года литовское Временное правительство обратилось к США с просьбой прислать американские войска (!) для подавления литовских сторонников советской власти, которые после начала революции в Германии стали активно создавать советы в Литве.

США ограничились предоставлением «военной помощи» на 17 млн долларов и советниками для самостийной армии. Сторонники советской власти были подавлены. Прибалтика стала плацдармом западных спецслужб против России.

Литва, получив от Германии «независимость», очень быстро стала пешкой в руках Запада на великой шахматной доске соперничества с Россией, которое продолжается и по сей день.