Лукашенко пожаловался на «Газпром»

01.03.2019, Минск, Владимир Гладков

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, российская компания «Газпром» зарабатывает на поставке газа в Белоруссию значительно больше, чем в Германию, несмотря на союзнические отношения двух государств.

Об этом глава белорусского государства заявил на первой пресс-конференции после недавних переговоров с Владимиром Путиным в Сочи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо просто вести с нами нормальные отношения. Если мы с вами союз заключили, не надо считать, что вот, нефть дешевле или газ природный нам продали. А встаёт вопрос: «А могли бы вы дороже продать столько?». Не могли. А какая рентабельность, к примеру, поставок газа в Беларусь, для «Газпрома», и в Германию. Вы знаете, кстати? Не знаете. Оказывается, «Газпром» на нас зарабатывает значительно больше, чем на Германии. Там цена выше, потому что качать его надо ещё в Германию, но главное же не сама цена, а рентабельность той или иной сделки того или иного товара. Так вот на нас, при том, что ниже цена у нас, чем в Германии, но рентабельность значительно выше», – отметил президент Белоруссии.

«Поэтому с нами надо просто сотрудничать по-человечески и никогда Беларусь не будет в отрыве от России. Никогда», – резюмировал Лукашенко.