Лукашенко позвали в ЕС – ссорить с Путиным и пугать белорусским «Крымнашем»

15.04.2019, Москва, Елена Острякова

В НАТО и ЕС не уверены, что смогут перетянуть Белоруссию в антироссийский лагерь, однако намерены предпринимать соответствующие попытки, делая ставку на ту часть минской элиты, что не желает подчиняться Москве.

Об этом спонсируемому из Польши и Великобритании и вещающему на Белоруссию телеканалу «Белсат» заявила бывшая министр обороны Литвы Раса Юкнявичиене.

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«Сейчас в НАТО и ЕС обсуждается, обладает ли Лукашенко хотя бы частичным суверенитетом, чтобы повернуть ситуацию в сторону белорусских интересов, а не интересов Кремля. Если бы меня спросили об этом, я бы сказала, что уже поздно. Но в глубине души я надеюсь, что однажды ваш президент увидит во сне Беларусь не в объятиях Кремля, а с демократическими странами», – сказала Юкнявичиене.

Запад еще не потерял окончательно надежды рассорить Беларусь и Россию. Именно этим, по словам бывшего литовского министра, объясняется тот факт, что президент РБ Александр Лукашенко получил приглашения в Брюссель на саммит ЕС по Восточному партнерству и на годовщину начала Второй Мировой войны в Польшу, куда специально не позвали президента РФ Владимира Путина.

«Мы можем попробовать показать Лукашенко альтернативу, если еще не поздно. Но мы не знаем, насколько суверенны люди, работающие, к примеру, в Министерстве иностранных дел. Так называемая элита Белоруссии, которой не хочется быть губернией в РФ. Насколько она может повлиять на президента? Поэтому он приглашен», – сказала Юкнявичиене.

Последние дни в либеральных СМИ Белоруссии и России активно раскручивается тезис о намерении РФ «поглотить» союзника. Так, белорусский сайт Reformation публикует сегодня выдержки из «доклада о гибридной агрессии России в отношении Беларуси». Исследование провела «новая сетевая экспертная структура» iSANS (International Strategic Action Network for Security) в которую входят «эксперты, медиаактивисты и журналисты из Беларуси, стран Восточного Партнерства, Евросоюза, США и Канады».

«2023-2024 годы – это крайний срок, к которому задача поглощения Беларуси должна быть решена, согласно планам кремлевских стратегов. Однако решение этого вопроса может случиться и раньше, в период между 2020 и 2023 годами, при необходимости решения ряда других важных для Москвы задач. Поглощение Беларуси будет происходить в рамках принуждения к реальному исполнению процедур, прописанных в соглашении о Союзном государстве», – говорится в докладе.

Сегодня же о белорусском «Крымнаше» пишет российский «Коммерсант».

«Российские пенсии и зарплаты, газ в каждый дом – вот что можно предложить братскому народу в случае объединения. Тем более от Александра Лукашенко, мягко говоря, устали, а развитие по европейскому демократическому пути невозможно. Значит, в Россию. Куда же еще?» – говорится в статье.