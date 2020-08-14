Лукашенко предал народ, крах государства будет на его совести – экс-депутат Рады

14.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, объективно обладая мощной поддержкой, сделал огромную ошибку, арестовав своих реальных соперников и фактически поставив народ перед выбором – оставлять у власти преступника или свергнуть его ценой собственной государственности.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Голос Правды» заявил основатель партии «Союз левых сил», депутат Верховной рады V созыва Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко арестовал двух кандидатов на пост президента – одного, не дав ему зарегистрироваться, второго – уже как кандидата на пост президента, которого зарегистрировала ЦИК.

Это является узурпацией власти, преступлением против государственности, ответственность за которое предусмотрена УК Беларуси и чётко обозначена в Конституции», – заявил «Волга.

«Вы высказываете мысль о том, что нельзя сейчас поддерживать протесты против Лукашенко, а Лукашенко необходимо простить эти преступления, – обратился экс-депутат к одному из подписчиков. – А я и говорю о том, что теперь народ Беларуси должен принять решение – либо на протесты, которые могут разрушить Беларусь, либо простить преступления Александру Лукашенко. Что не так?

Почему вы не можете высказаться конкретно: я за то, чтобы народ Беларуси простил и дал неограниченные полномочия в монархическом социальном государстве, потому что нельзя его трогать, иначе оно будет уничтожено».

«Как быть в этой ситуации, зачем он это сделал? Зачем он арестовал кандидатов, зачем он совершил преступление, когда у него действительно большая поддержка? Ведь он сам дал аргумент против себя. Я не могу оправдать это преступление», – заключил Василий Волга.