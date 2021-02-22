Лукашенко предаст, как только перестанет получать деньги от России

22.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не является союзником России и поддерживать его нужно было перестать сразу, как только стало понятно, что при нем не будет интеграции с последующим воссоединением русских земель в одном государстве.

Об этом в эфире интернет-канала «Русский интерес» заявил экс-губернатор Псковской области и бывший управделами Совмина ДНР Евгений Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Михайлова, Лукашенко предаст Россию, как только с ее стороны прекратится финансирование его режима.

«Я считаю, что его не нужно поддерживать, потому что, как только стало ясно, что никакого воссоединения не будет при Лукашенко, нужно было прекратить его поддержку и сохранять просто дружественные отношения. Можно сохранять те соглашения, которые подписаны, но не более того. Финансировать этот режим – я не вижу никакого смысла в этом. Тем более, сейчас он немного успокоился и начал опять играть в многовекторность, в белорусизацию и так далее, и тому подобное», – сказал выступающий.

По словам Михайлова, «не стоит рассчитывать на Белоруссию, как на союзника».

«При любом раскладе этого не стоит делать. Может быть, в каком-то случае он нас поддержит, но это будет именно в собственных интересах. Если только будут какие-то проблемы с поддержкой России, он не будет и нас поддерживать – он сразу уйдет в кусты, как он это постоянно делает», – заявил экс-губернатора.

Эксперт также прокомментировал несостоятельность звучащих из Минска доводов о том, что препятствием для воссоединения с Россией являются российские олигархи, которые тут же поглотят и уничтожат «уникальную белорусскую социальную модель».

«Когда Крым воссоединился с Россией, это не было воссоединением с Путиным, с элитой, с олигархами, с Абрамовичем, Дерипаской и еще с какими-то прекрасными людьми в России – это было воссоединение с Россией. Поэтому в Белоруссии можно рассказывать про сельхозпредприятия, олигархов российских, еще про что-то. В реальности Лукашенко отгребает от России все 20-ть лет. В 90-е он вел более-менее приличную политику, почему я его поддерживал. Отгребает от России, а Россия все это оплачивает, вот суть вопроса. Все остальное – это лирика и разговоры для бедных, извините», – сказал Михайлов.

Он напомнил, что Россия вложила в экономику Белоруссии огромные средства, но Лукашенко взамен постепенно приучал население к обособлению от РФ.

«Двадцать лет назад большинство белорусов были настроены на воссоединение с Россией, мы заплатили за эти 20 лет огромные деньги, и теперь большинство настроены против воссоединения. Вот суть вопроса – за это Россия заплатила огромные деньги», – добавил Михайлов.

«Именно поэтому я считаю, что историческая вина Лукашенко, которую он уже никак не может, видимо, загладить, – это то, что он фактически создал эту фейковую белорусскую нацию. Из русских он сделал каких-то «змагаров». Еще не сделал, но процесс, по крайней мере, далеко зашел», – согласился с ним экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Если бы он просто украл эти деньги, то было бы гораздо лучше, чем то, что он (за эти деньги) не просто «змагаров» (создал), он настроил население. Во-первых, жизненный уровень в Белоруссии поддерживался на более-менее приличном уровне. Экономика сохранялась. Это не наша экономика – люди путают нашу экономику и белорусскую. Это экономика чужого государства, которое от нас отгребает. И, самое главное, что в Белоруссии почти никто не отдает себе отчет, что их жизненный уровень и их экономика содержится на российские субсидии. Это и создает базу, и они говорят: «Зачем нам эта Россия? Там все плохо, а у нас хорошо», – продолжил Михайлов.