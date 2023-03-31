Лукашенко предлагает перемирие с нацистской Украиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверяет, что ведет переговоры с «влиятельными кругами» на Западе о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Об этом он заявил сегодня, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западным представителям я всегда говорил, умолял: «Сейчас, сейчас, а не завтра!». Почему? У нас медленно запрягают, но быстро едут. Если Россия раньше просила, и у нас тоже, оружие и боеприпасы, сегодня она уже ни у кого не просит. Потому что ВПК России сегодня разворачивается на полную мощь. И, если он развернется, о мире будет говорить трудно. Эта русская телега по инерции если покатится, то мало не покажется! Сейчас пока можно», – сказал Лукашенко.

Он «рискнул предложить» прекратить боевые действия без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон.

«И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу для усиления своих позиций, обманом как это было, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта. И фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран – все должно пойти в действие, если в очередной раз будет обман, и будет замечено хоть малейшее движение через границу в Украину или со стороны России подготовка к атаке», – сказал Лукашенко.

Российские эксперты считают, что белорусский президент продвигает мирный план Китая.

«Это предложение является развитием мирного плана Китая. Он будет отвергнуто США и ЕС, потому что они хотят сейчас войны и надеются нанести военное поражение России. А Россия согласна на такой план? Россия согласна. Но только в случае серьёзных переговоров о денацификации Украины», – написал в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.

С ним согласен профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Лукашенко опять говорит о своих контактах с «влиятельными лицами на Западе, включая США». Все свое выступление он постоянно возвращался к теме неких контактов и даже переговоров («меня уговаривают»), т.е. он упорно создает впечатление, что Минск ведет колоссальный по размаху переговорный процесс с Западом. Хотя, отвечая на вопросы, белорусский руководитель уточнил, что сейчас Китай ближе всех к роли посредника», – написал Суздальцев.