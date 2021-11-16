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16.11.2021 16:26
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, миграция, Политика, Польша
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Лукашенко предлагает полякам добровольно снести забор на границе

Польша обманывает Германию, заявляя, что Белоруссия не дает возможности подвезти беженцам, сосредоточенным на границе,...

Польша обманывает Германию, заявляя, что Белоруссия не дает возможности подвезти беженцам, сосредоточенным на границе, гуманитарную помощь.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по итогам своего разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германию, Меркель и весь Европейский союз поляки ввели в заблуждение, что гуманитарную помощь беженцы не получают, и причиной тому Беларусь, что мы блокируем поставку гуманитарной помощи для этих беженцев. Польша вот якобы хотела, но ее не пускают. На что я заметил: “Какие проблемы могут быть у поляков, чтобы передать гуманитарную помощь?”», – сказал Лукашенко.

Польским пограничникам он предложил снести часть проволочного забора, чтобы пропустить через границу машины с гуманитарной помощью.

«Вы же все видели эту картинку. Пожалуйста, привозите к границе, отдавайте через эту колючую проволоку, как вы выстроили там. Если хотите убрать колючую проволоку, мы не против – убирайте и подъезжайте прямо к беженцам. Никаких здесь препятствий нет и быть не может. Поэтому это просто вранье, фейк, чтобы еще больше натравить Европейский союз и уже население, которое живет в ЕС, против Беларуси. Что вот, варвары, не пускают тех, кто везет гуманитарную помощь», – сказал Лукашенко.

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