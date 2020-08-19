19.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
ЕС, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Лукашенко предлагают откупорить шампанское и выпить за «жесточайшие» санкции ЕС


Лидеры стран-членов Европейского Союза согласились применить санкции против Белоруссии.

Об этом президент Евросовета Шарль Мишель заявил на брифинге по итогам видеконференции руководства 27 стран-членов ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Евросоюз вскоре введет санкции против значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации выборов», – сказал Мишель.

Президент Евросовета заявил, что Евросоюз призывает власти Белоруссии найти мирный выход из кризиса путем прекращения насилия и начать всесторонний национальный диалог. По словам Мишеля, все стороны, в том числе третьи страны, должны поддержать этот процесс.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддержка санкций Евросоюза против Минска была единогласной.

«Это будут целенаправленные санкции против конкретных лиц, без ущерба для народа Беларуси. Европейская комиссия готова поддержать это, и список людей, внесенных для санкций, должен быть принят как можно быстрее», – сказала фон дер Ляйен.


Бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич считает сегодняшнее решение ЕС слабым шагом и успехом белорусских властей.

«Реальполитик или Макей (министр иностранных дел Белоруссии – ред.) может лезть за шампанским. Увы, но Лука и Макей сегодня могут поднять по бокалу за успех европейской политики и дипломатии», – написал Тышкевич в своем телеграм-канале.

По его словам, преамбула заявления ЕС «пестрит озабоченностью», но не предполагает снижения уровня сотрудничества. ЕС не встал однозначно на сторону протестов и не подверг сомнению легитимность власти.

«Ах, да, забыл. Санкции. Они будут. ЖЭСТАЧАЙШЫЕ. В отношении виновных в манипуляциях на выборах и в излишнем применении силы. Но, и тут тоже забавно – только персональные. Они не затронут институции. То есть Алмаз (белорусское спецподразделение МВД – ред.), ОМОН, МВД, ЦИК могут и дальше выступать сторонами в европейских проектах. А у какого-нибудь командира роты ОМОН арестуют мифическую виллу в Испании», – написал расстроенный Тышкевич.

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