Лукашенко предлагают спастись, сделав Белоруссию частью России

18.08.2020, Севастополь, Валентин Филиппов

Перемирие на Донбассе продлится до местных выборов на Украине. При любой администрации в США, Украина будет использована против России.

Заморозка конфликта и интеграция Донбасса в состав Российской Федерации – наиболее желательный сценарий развития событий.

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Событиями в Белоруссии дирижирует Польша. Внутренний конфликт выносится на международный уровень. Давление на Белоруссию будет нарастать.

О том, что единственный выход для Лукашенко – задействовать всю мощь и силу России, пойти на глубокую интеграцию и усиление Союзного государства, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал известный публицист, Андрей Бабицкий.

Валентин Филиппов: Ну что, наша импровизированная студия сегодня находится в городе Донецке, столице Донецкой Народной Республики. В студии Андрей Бабицкий.

Андрей, здравствуйте.

Андрей Бабицкий: Здравствуйте, Валентин.

Валентин Филиппов: Андрей, там стрелять перестали?

Андрей Бабицкий: Ну, фактически, перестали, да. Бывают нарушения. На самом деле мы называем «режимом прекращения огня» не полное прекращение огня, а снижение его частотности. Полного его прекращения не удавалось добиваться ни разу, но сейчас фактически перемирие длится, ну вот я смотрел со вчерашнего дня, там два или три нарушения. Надо иметь в виду, стреляют не минометы, не артиллерия, а спонтанно возникают перестрелки стрелкового оружия. Это в общем фактически ни о чем в условиях той войны, которая идет больше 6 лет.

И в общем есть надежда на то, что это перемирие продержится довольно долго, потому что в нем крайне заинтересован президент Украины. Дело в том, что на конец октября – начало ноября намечены местные выборы, и я думаю, ему сейчас необходимо доказать тому электорату, который голосовал за него на президентских выборах, что он все-таки президент мира, что он срамится обеспечить тишину на Донбассе. Что будет после октября – посмотрим. На самом деле вот сколько было перемирий – больше 20, партии войны, то есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы разжигать конфликт, всегда удавалось срывать договоренности. Удастся ли на этот раз – ну, мы посмотрим.

Валентин Филиппов: Сейчас же надо какие-то приказы издавать специально. Там сложно просто так нарушить.

Андрей Бабицкий: Да. Ну не сложно нарушить, на самом деле, если перестрелки возникают спонтанно, пускай даже единичные, то в принципе можно. Действительно там задействован механизм персональной ответственности и даже решение о нанесении ответного удара должно приниматься высшим командованием, и там направлены с украинской стороны энное количество генералов, 11 или больше, для контроля за ситуацией, за подразделениями, которые находятся на линии разделения, вернее не на линии, они отведены в глубь сейчас вместе с вооружением тяжелым.

Ну видимо пока контроль этот эффективен. На самом деле мне кажется, вот честно говоря мое мнение – перемирие продержится до выборов, а после выборов, я думаю, Зеленский отпустит вожжи, контроль исчезнет. Если же оно будет, оно объявлено бессрочным, как и все другие, если же оно действительно будет держаться до, как сказано в соглашении, вернее в пакете документов, подписанных в Минске, до полного завершения конфликта.

Ну я бы сказал, что, в окружении же Зеленского очень разные силы, там есть и те, кто за войну, и те, кто против, ну я бы сказал, что голуби одержали победу, и действительно проблема Донбасса может быть в перспективе решена. Она не будет решена политически. Политически это абсолютно неприемлемо для украинской стороны. Но вот подвесить ситуацию вот в таком состоянии не войны, не мира – это тоже очень много.

Валентин Филиппов: У меня такой вопрос с экскурсом в историю и с параллелями. Вот если это перемирие продержится, можно ли в какой-то мере это считать украинским Хасавюртом?

Андрей Бабицкий: Хасавюрт был отчасти политическим соглашением. То есть там политические решения отодвигались, переносились на неопределенный срок, но фактически в реальности Чечня получала полную независимость. И значит Россия снимала свой контроль, военный, политический, предоставляя полную самостоятельность, то есть это было политическое соглашение. И я склонен его сегодня рассматривать как предательство российских интересов, потому что было понятно, что этот, так сказать, клубок змей, этот источник хаоса и насилия, источник терроризма не закроется, он будет продолжать бить в полную силу и даже наращивая обороты.

Здесь ситуация немножко другая, с Хасавюртом мне кажется несопоставимая абсолютно. Украинское общество в принципе устало от этой войны, хотя оно видит её в искаженном виде и какие-то иллюзии существуют очень странные, но войны подавляющее большинство не хочет. Если Зеленский решил развернуться лицом к обществу, то это очень смелый шаг, потому что мы знаем, что тон и политическую повестку на Украине задают радикалы, нацисты. Несмотря на то, что они не пользуются никакой электоральной поддержкой, они фактически своей агрессивностью, своим умением наводить ужас на президента, на власть…

Валентин Филиппов: Но они же пользуются покровительством. Они же не сами с улицы просто так наводят ужас на власть.

Андрей Бабицкий: Конечно за ними стоят определенные силы, конечно они финансируются, конечно их двигают, у них есть очень серьезные покровители. Но, Валентин, поймите, их очень мало. Это просто вот такая агрессивная малочисленная группа. Вон они там выводят сейчас там сотню или несколько сотен против перемирия к Банковой митингуют. То есть им не удается даже продемонстрировать…

Они там ещё какое-то время назад собирали тысячи. Тоже немного, тоже неубедительно, но сейчас сотни – это вообще ни о чем. И тем не менее они держат в руках повестку политическую страны. Если Зеленский решится дать им бой, то честь ему и хвала, но что-то я на это не очень рассчитываю, потому что он такой человек пугливый и уже много раз съезжал с той темы… Поэтому мне представляется будущее неопределенным. Я не вижу в Зеленском никакой уверенности, никакой силы, никакого образа будущего. Мне кажется он ситуативный человек. Вот его шуганули, и он тут же вжался в угол. Чуть-чуть ослабла радикальная оппозиция – он расправляет крылья.

Валентин Филиппов: Хорошо. Но вот план «Б»: отрезали они Донбасс, как Приднестровье. Что Донбасс?

Андрей Бабицкий: Было бы прекрасно. Лишь бы не стреляли. Пускай отрежут, замечательно. Это тоже вариант такой, крайне благоприятный, потому что он в принципе означает конец боевых действий. Пускай строят стену и там за стенкой сидят.

Валентин Филиппов: Да, но там территории Донбасса ещё остаются под ними.

Андрей Бабицкий: Ну да, это проблема. Ну знаете, Валентин, я скажу так – стенку всегда можно снести. Как только появится уверенность в собственных силах, как только с той стороны тоже какая-то активность возникнет к объединению территорий, и не только Донбасс, там много осталось наших людей на самом деле, огромное количество. Уж по крайней мере весь Юго-восток точно. Но люди должны организоваться. Рассчитывать на то, что военный ресурс Донбасса достаточен и будет задействован для освобождения оккупированных территорий, ну не стоит. Нужна какая-то воля, активность с другой стороны. А стену, так сказать, всегда можно разобрать.

Валентин Филиппов: Там активность подавлена. Вы это знаете.

Андрей Бабицкий: Активность подавлена, и она обходится очень дорого тем людям. Большинство были просто вынуждены бежать, уехать, но я вам скажу так: Украина очень плохо управляемая территория, фактически государства там сейчас нет: во-первых, идет дробление, идет автономизация – области начинают потихонечку игнорировать указания центра, это очень хорошо проявилось во время пандемии, когда «красные зоны» просто перестали выполнять указания, поезда останавливались в этих «красных зонах», хотя президент давал распоряжения проезжать мимо без остановки. Ещё там много таких вот историй. Власть уходит на местах и переходит вот к этим феодальным князькам. В этих условиях дробления свободы действий становится гораздо больше. Страна ведь на самом деле погружается в хаос, несмотря на все попытки связать её со стороны внешней…

Валентин Филиппов: Ну, дай бог. А вот вы ссылались на выборы местные…. Не ждут ли они не столько местных выборов, сколько выборов в США? И вот именно по результатам выборов в США может проявиться активность Украины на фронте?

Андрей Бабицкий: Я думаю и то, и другое. Хотя в общем на самом деле не так важно какая администрация у власти в США. Есть политика «глубинного государства», которое ломает, например, об колено Трампа. В рамках этой политики Украина представляется территорией, которую надо подсунуть под бок России в виде помехи постоянной. В виде постоянной зудящей раны. Ну там Трамп пытается немножко отыграть от «глубинного государства», но у него не очень сильно это получается, у него в окружении много людей, которые думают абсолютно так же. Поэтому придет к власти Байден – ну немножко усилится политика, Украину будут сильнее вклинивать в Россию, но самая суть останется неизменной.

Валентин Филиппов: Вопрос, я понимаю, что немножко не по месту, не по теме – Белоруссия. Сам все время отказываюсь про неё думать, говорить и писать, но меня заинтересовал момент, что Польша, Литва и Латвия вдруг выступили с заявлением о том, что они готовы стать посредниками во внутрибелорусском урегулировании, при этом в общем то мы знаем, что одна сторона – это Лукашенко, а вторая сторона, вот мне очень понравилось определение «партизанский майдан».

То есть кто на той стороне непонятно, просто люди протестуют, причем как именно они протестуют тоже непонятно. Они спонтанно то там, то там появляются и чего-то там шумят, и быстро разбегаются. Что означает предложение вот этих вот маленьких восточноевропецских государств выступить посредником? Они хотят стать стороной во внутрибелорусской канители?

Андрей Бабицкий: Я думаю процессом дирижирует Польша. Это в принципе продолжение оказания давления на Лукашенко все такие предложения, и легитимация вот этого «партизанского майдана». То есть если предлагается посредничество в отношениях между ним и Лукашенко, значит его страны вот эти признают серьезным политическим соперником, серьезной политической силой. То есть по сути дела этот такой фундамент под вот этот майдан политический подкладывается. В общем довольно грамотно на самом деле. Завтра там ещё в ЕС какое-то решение будет принято. Помпео призвал провести перевыборы.

То есть там вокруг Лукашенко такие взрывы довольно серьезные, его обложили со всех сторон. Я хочу сказать, что на самом деле эта политика может увенчаться успехом, тем более что оппозиция, ну или «партизаны» получили очень серьезную моральную поддержку: сегодня там стали за них выступать телеведущие, спортсмены, популярные деятели культуры, бывшие милиционеры и сотрудники спецназа стали записывать ролики, это просто массовое такое явление, забастовки начались серьезные.

То есть майдан продолжился в несколько ином виде – улица затихла, где им надавали по шапке очень серьезно, я бы даже сказал свирепо. Ну вот есть такой значит успех – моральная победа. Так что для Лукашенко черные дни не кончились, у него есть один выход из этой ситуации – ему нужно срочно делать свою страну частью России, опереться на авторитет Владимира Путина, который естественно поддержит создание Союзного гГосударства, и переложить в значительной мере ответственность за сохранение порядка в стране на российские структуры.

Это не значит, что российский ОМОН будет разгонять кого-то там на улицах Минска, это значит что изменится сама конфигурация ситуации политической, потому что теперь тогда придется выступать против двух лидеров – против Лукашенко и Путина, а совсем не факт, что белорусская улица, там же очень разные силы, абсолютно несвязанные друг с другом: фанаты выступают вместе с антифа, а раньше они все время воевали друг с другом.

И достаточно изменить эту конфигурацию, для того чтобы все это ситуативное единство распалось. Ну и кроме всего прочего все-таки большинство белорусов поддерживает создание единого государства. Лукашенко клал на это раньше, игнорировал интересы населения, а сейчас если вдруг он начнет вот этот процесс, раздует пары интеграционного паровоза, то в общем я думаю у него появится снова поддержка. Сейчас от него очень многие отвернулись, даже из бывших его сторонников, глядя на то, что происходит. Ну это действительно вызывает ужасное ощущение.

Валентин Филиппов: Ну мы же с вами знаем, как можно это все отснять, нарезать, показать, с какой частотой, где именно. Показать истеричных женщин, которая говорит: «Мне страшно, у нас выключили интернет, мне страшно, а особенно мне стало страшно, когда включили интернет»

Андрей Бабицкий: Я хочу сказать следующее – на самом деле Лукашенко очень технично загоняют в угол. Пишется не сценарий майдана по украинскому варианту, а совершенно новые задействованы технологии, и они вполне могут оказаться успешными. То есть если Лукашенко не задействует силу и мощь России для легитимации своего срока, то ни этот майдан, следующий или там через один, через два все-таки я думаю его вынесет.

Валентин Филиппов: Ясно. Ну хорошо. Огромное вам спасибо. Удачи вам там на Донбассе. Потому что все это хорошо, Белоруссия, Америка, Польша, Чечня с её Хасавюртом… Дай бог мира Донбассу и пусть он скорее интегрируется в Российскую Федерацию. В конце концов заслужил.

Андрей Бабицкий: Спасибо. Всего доброго.