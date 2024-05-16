Лукашенко предложил Азербайджану применить в Арцахе венесуэльский опыт

Елена Острякова.  
16.05.2024 19:47
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бизнес, Дзен, Нагорный Карабах, Общество, Политика, Россия, Строительство, Украина


Белоруссия готова поставлять блочные деревянные дома в Арцах (Нагорный Карабах) для азербайджанского населения, «возвращающегося» туда вместо бежавших от военных действий армян.

Об этом сегодня в Баку заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия готова поставлять блочные деревянные дома в Арцах (Нагорный Карабах) для азербайджанского населения, «возвращающегося»...

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«На землях, которые вы освобождаете, особенно аграрных, мы готовы построить агрогородок, инфраструктуру и создать рабочие места. Такой опыт у нас был в Венесуэле. Но это же не Венесуэла, это рядом. На одном языке разговариваем, понимаем друг друга. Поэтому на тех землях мы для начала построим вам агрогородок. Вы посмотрите, Если вам подходит, мы будем их тиражировать», – сказал Лукашенко.

Он поздравил Азербайджан с тем, что он «решил задачу по возвращению земель», хотя «там пустыня», и заверил, что будет рад, «если найдете нам место на возрождаемых землях, то мы это сделаем с большим удовольствием».

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