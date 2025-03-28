Лукашенко предложил Оману взять Витебскую область
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Султанату Оман использовать мощности Витебской области для производства продуктов и деревообработки.
Об этом он заявил на совещании с руководителями органов местной исполнительной власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Омане мы недавно были. У них древесины нет, продукты питания им нужны. Я даже им предложил: давайте, возьмите у нас Витебскую область. Она будет производить для вас и продукты питания, и деревообработку организует. Недавно были их представители. У них глаза на лоб, как увидели наши леса. Просто надо каждому шевелиться», – сказал Лукашенко.
Он предложил осваивать рынки Африки, Северной Кореи и Юго-Восточной Азии.
«Эта пятилетка будет непростой, потому съежился наш основной российский рынок. Но нам есть, куда идти, только шевелиться надо. Мы дверь открыли не только России и Китаю. Огромный интерес в Индонезии, Мьянме. Северная Корея уже просит определенный объем нашей продукции. В Африке вообще ждут. Кто хочет работать, находит пути взаиморасчетов с ними», – резюмировал президент.
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