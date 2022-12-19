Лукашенко предложил Путину вместе играть в многовекторность

19.12.2022  22:16 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация


Укрепление дружбы России и Белоруссии стало ответом на перемены в мире.

Об этом сегодня перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Укрепление дружбы России и Белоруссии стало ответом на перемены в мире. Об этом сегодня...

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«Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы всё же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы. Судьбоносные решения о более тесной интеграции наших государств вновь демонстрируют всему миру, что только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции», – сказал Лукашенко.

Он выразил надежду на то, Европа скоро «образумится» и начнет договариваться с Союзным государством.

«При этом Россия и Беларусь, как мы с Владимиром Владимировичем часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и с европейскими. Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума и мы перейдём к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства», – уверял Лукашенко.

Необходимость личной встречи с коллегой он объяснил тем, что правительства двух стран исчерпали переговорные возможности, и без вмешательства президентов достигнуть соглашения невозможно.

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