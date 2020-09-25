Лукашенко предложил российскому губернатору на пару уничтожить Литву

25.09.2020, Москва, Елена Острякова

Власти Белоруссии готовы совместно с правительством Ленинградской области РФ построить новый порт для транзита белорусских грузов.

Об этом сегодня на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень много сейчас говорим и работаем уже по изменению логистики поставки наших товаров. Нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один – железнодорожные тарифы и перевалка в портах. Когда я встречался с президентом России, мы очень много обсуждали этот вопрос. Я ему сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт. Он загорелся этим вопросом. Я ему даже предложил решение этого вопроса финансовое.

Говорю: все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов РФ, мы готовы вложить в порт. Взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала. Поэтому если будет желание у вас, мы с большим удовольствием можем реализовать этот совместный проект», – сказал Лукашенко.

Напомним, в конце августа президент Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на российскую Усть-Лугу (порт в Ленинградской области). Он ожидает, что Россия поможет это сделать, снизив железнодорожные тарифы для Белоруссии. По его данным 30% литовского бюджета формируют белорусские грузопотоки через Литву.

«Белорусские удобрения через Литву не пойдут. Литва, признав Тихановскую президентом Белоруссии, по логике XIX века объявила Белоруссии войну. В силу абсолютно очевидных обстоятельств Литва будет вынуждена подписать капитуляцию. Если она что-то хочет, она должна будет признать Лукашенко президентом и выдать Тихановскую. Если она этого не сделает, будет у нее дырка в бюджете. Это катастрофа для литовской экономики», – сказал в интервью украинскому youtube-каналу Topinform известный российский экономист Михаил Хазин