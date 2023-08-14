Лукашенко предложил трудоустроить Рогозина: Ссылка или вызов Путину?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прибыл сегодня в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Рогозин сказал Лукашенко, что намерен провести переговоры с представителями белорусской промышленности. Лукашенко посетовал, что в последнее время Рогозин «совсем исчез с радаров».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Готов способствовать тому, чтобы ваши опыт и знания пригодились во благо наших общих идей. У нас единое Отечество, и во имя этого мы с вами просто должны работать. У вас много идей. Знаю об этом. Готов весь потенциал Беларуси, научно-практический, который есть, для этого использовать. Если это будет выгодно для нас, для вас. Ну и в целом для нашего единства Беларуси и России», – сказал Лукашенко.

Рогозин покинул пост главы «Роскосмоса» более года назад и тех пор не занял никакого государственного поста, хотя в соцсетях его сватали на различные должности. Считалось, что активность Рогозина в зоне СВО связана с попыткой вернуться в большую политику.

Сегодняшний визит анонимные тг-каналы трактуют по-разному. Одни стали писать, будто Рогозин отчаялся получить место в России, а Лукашенко предложил ему пост вице-премьера. Но официальных подтверждений этому нет.

«Рогозин сегодня у Лукашенко будет выпрашивать себе должность в белорусском правительстве», – язвительно комментирует доктор политических наук Игорь Скурлатов.

Другие трактуют возможное трудоустройство в Минске как «белорусскую ссылку», тем более, что ранее Рогозин назывался среди потенциальных симпатизантов пригожинского «Марша справедливости» – якобы, он надеялся на руководящую должность в СВО в случае смены руководства оборонного ведомства.

«Сначала Пригожин, теперь Рогозин. Ждем появления в Белоруссии Суркова», – написал в своем тг-канале медиатехнолог Дмитрий Кирьян.

Кстати, те же анонимы недавно писали, будто уже после пригожинского мятежа Рогозин вызвал серьезное раздражение Минобороны еще из-за того, что бойцы его подразделения «Царские волки», минуя военные штабы, переправили в Москву трофейную ракету «Сторм Шедоу».

Так или иначе, но бывший советник президента РФ Герман Клименко считает, что Рогозин попросту набивает себе цену.

«Сотрудники, желающие повышения, иногда имитируют интерес от компаний конкурентов. Дабы начальник, узрев значимость сотрудника и его востребованность, всячески оного облобызали и деньгами засыпали. Читаю про предложение Лукашенко Рогозину стать вице-премьером Беларуси по ОПК. И ответ Рогозина, что ему надо подумать. Вдруг на родной земле он больше нужен ? Понимаю Дмитрия Олеговича. Луна-25 полетела. Может и со спутниками наладится все. И надо как-то успеть еще послужить Родине, желательно на Старой площади или, на худой конец, в Сити. Но вот Лукашенко это зачем?» – язвительно комментирует Клименко.

Политолог Максим Жаров считает, что Рогозин в Минске предлагал себя «как посредника между Минском и Москвой в деле разруливания тупиковых вопросов, накопившихся в Союзном государстве».

«Между тем, на руководящие должности в союзном аппарате Рогозин претендовать не может — они все заняты, ротации бывают в исключительных случаях и сейчас этот случай явно не такой. Сомнительно также, чтобы Лукашенко предлагал Рогозину пост вице-премьера Белоруссии — это вызов лично Путину, ведущий к еще большему разрастанию противоречий между Москвой и Минском», – указывает Жаров.