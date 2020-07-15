Лукашенко предложил западным соседям «наехать на Россию»

15.07.2020, Москва, Елена Острякова

Западные соседи критикуют Белоруссию, потому что боятся высказывать претензии России, США и крупным европейским странам.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Витебской области, переедет корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается наших западных соседей. Всякое у них там бывает. И двойные стандарты. И сейчас, в канун президентских выборов, они уже нам начинают намекать: да вы тут смотрите, чтоб все было демократично, чтобы не дай бог, на улицах не было столкновений.

Я недавно Макрону сказал: ты посмотри, что у тебя “желтые жилеты” делают, как ты там воюешь. Ладно, Франция. А вы возьмите – ваш партнер США. Вы видите, что там происходит? Без слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа и США за отсутствие демократии. Не Россию попробуйте наехать. Побаиваются. Наверное, решили опять потренироваться на Белоруссии. Не получится!», – сказал Лукашенко.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Борель раскритиковал отказ в регистрации кандидатов в президенты Белоруссии – двух основных соперников Лукашенко – Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.