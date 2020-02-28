28.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Сюжет дня, Украина
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Лукашенко предложили баллотироваться в президенты Украины


Бардак в государстве, продолжающийся после прихода к власти команды Владимира Зеленского, поставил общество Украины на грань начало бунтов.  Население хочет наведения порядка, белорусский «последний диктатор» Александр Лукашенко выиграл бы украинские выборы в первом туре.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможны проекты с низов. Есть еще один вариант, он очень опасный, я не хотел о нем говорить – все же скажу. Мы – страна, которая находится очень близко к порогу бунтов. Ситуация с самоподжиганием, ситуация с Новыми Санжарами, многие другие ситуации показывают, что общество очень раскачано, максимально раскачано, люди радикализированы.

И может появиться свой Робин Гуд… Общество созрело к диктатуре. Самый популярный лидер в нашей стране – это Лукашенко. 60%, из всех иностранных лидеров.

Лукашенко выборы президента Украины выиграл бы в первом туре, если бы он баллотировался. У нас есть запрос на сильную руку, общество устало от аса и бардака», – заявил Бортник.

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