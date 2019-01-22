Лукашенко предложили дешевую нефть в обмен на воду для Крыма

22.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Белоруссия может помочь с обеспечением Крыма пресной водой. Об этом в интервью изданию EurAsia Daily заявил севастопольский бизнесмен, бывший директор Корпорации развития города Олег Николаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему бы нам не попросить Белоруссию договориться с Украиной о поставках днепровской воды? У нас Днепр каким-то странным образом приватизировала одна Украина, а это несправедливо, ведь до попадания на ее территорию он протекает по территории Белоруссии. Почему бы в обмен на приемлемые для белорусов цены на газ и нефть нам не попросить Лукашенко помочь с обеспечением Крыма водой? Пусть Белоруссия продает Крыму днепровскую воду через Украину», – предложил Николаев.

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Он полагает, что без решения проблемы подачи воды невозможно добиться развития Крыма.

«С момента, когда Украина перекрыла нам Северо-Крымский канал, прошло уже пять лет, и все эти годы мы пьем лишь то, что падает с неба в виде осадков. Сельское хозяйство на севере погибло, жителям в быту пока, вроде, хватает. Но их численность растет благодаря той же застройке и миграции с континента, а осадки зависят от небесной канцелярии. Беда в Армянске показала, к чему это может привести», – сказал Николаев.

Водные ресурсы Крыма ограничены после того, как в 2014 году Украина перекрыла Северно-Крымский канал, который доставлял на полуостров днепровскую воду. Если южные районы пока не испытывали дефицита за счет горных водохранилищ, то в Северном Крыму нехватка ощущается. Проблему пытаются решить за счет бурения новых скважин, но качество и количество воды там неудовлетворительное.