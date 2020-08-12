Лукашенко предложили выводить людей на улицы и возвращаться в империю

12.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Александру Лукашенко ни в коем случае нельзя повторять ошибки Виктора Януковича, ведя торги с Западом и лишаясь доверия силовиков. Без воссоединения с Россией будущее Белоруссии туманно, заявил политолог Сергей Кургинян в шоу телеведущего Владимира Соловьева.

«Это на снос Лукашенко, потом прозападный переворот, который отсечет нас от Калининградской области, дальше события перекинутся туда. Лукашенко делал в последнее время много такого, чего нельзя было одобрить. Он пытался балансировать между нами и Западом, Украиной. Это была ошибка. Но все равно он больше наш.

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Ну и я скажу, как бы это ни было кому-то горько, – эти отвалившиеся куски империи, они всегда будут в двусмысленном состоянии. С одной стороны, они не могут до конца перейти на западную сторону. С другой, они пытаются балансировать между Западом и нами. А эта позиция всегда ущербная. Будь это Янукович, или в Армении что-то происходить. Это все время трагедия отвалившихся кусков. Они, по большому счету, могут решить свои проблемы только возвращением в имперский формат. Ничего другого стратегически они сделать не могут.

А им очень хочется. Я бывал в Белоруссии, видел эту молодежь, вполне патриотичную, пролукашенковскую – она уже тоже суверенитетом играет до конца. А сейчас вопрос состоит в том: вы либо отдадитесь под суверенитет Запада, который покажет вам особенной западной части Белоруссии, либо вы окончательно начнете замыкаться на Россию», – сказал Кургинян, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Он считает, что Лукашенко мог бы сейчас вывести своих сторонников на улицы, чтобы показать, что их гораздо больше, чем майданщиков. При этом политолог призвал не повторять еще одну ошибку Януковича, который свозил на Антимайдан зачастую бюджетников или «титушек», а им противостояли идейные националисты на Майдане.