Лукашенко предрек гибель большей части человечества

Елена Острякова.  
22.06.2023 11:40
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Политика


Действия западных политиков ведут к катастрофе планетарного масштаба.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко написал в своем обращении к народу по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действия западных политиков ведут к катастрофе планетарного масштаба. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко...

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«Спустя десятилетия благополучной жизни на планете снова сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества», – написал Лукашенко.

Напомним, что в Белоруссии в ответ на угрозу со сторону Запада размещается российское тактическое ядерное оружие.

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