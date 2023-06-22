Лукашенко предрек гибель большей части человечества

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Действия западных политиков ведут к катастрофе планетарного масштаба.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко написал в своем обращении к народу по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спустя десятилетия благополучной жизни на планете снова сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества», – написал Лукашенко.

Напомним, что в Белоруссии в ответ на угрозу со сторону Запада размещается российское тактическое ядерное оружие.