Лукашенко предупредил членов ЕАЭС: «Вас будут душить»

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Запад пытается привлечь страны-члены Евразийского экономического союза к санкциям против Белоруссии и «нашей братской России».

Об этом сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что уже в ваши МИДы пошли визитеры из западных стран и США, уговаривая вас подключиться к давлению на Республику Беларусь. Против нас введен уже пятый пакет санкций, готовят и шестой, и седьмой. Это экономическое давление для удушения Белоруссии, для смены, как они прямо говорят, не только власти, но и государственного строя», – сказал Лукашенко.

Он поблагодарил за поддержку Россию и других членов ЕАЭС, но предупредил:

«Вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны. Моя просьба, чтобы мы, не отвлекаясь, были вместе, потому что это давление будет нарастать. Давлением на Беларусь и Россию Запад не ограничится».

Лукашенко пообещал подробней проинформировать коллег о кознях Запада при очной встрече.

«Очевидно, что реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет. Поэтому мы должны рассчитывать только на свои силы. Мы можем себя обеспечить всем необходимым. Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это», – сказал он.

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, по окончании заседания Совета ему позвонил президент РФ Владимир Путин. Лидеры «обсудили наиболее актуальные вопросы как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов, и ситуации вокруг обеих стран».