Лукашенко предупредил членов ЕАЭС: «Вас будут душить»

10.12.2021  17:31 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Дзен, ЕАЭС, Политика, Россия


Запад пытается привлечь страны-члены Евразийского экономического союза к санкциям против Белоруссии и «нашей братской России».

Об этом сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад пытается привлечь страны-члены Евразийского экономического союза к санкциям против Белоруссии и «нашей братской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что уже в ваши МИДы пошли визитеры из западных стран и США, уговаривая вас подключиться к давлению на Республику Беларусь. Против нас введен уже пятый пакет санкций, готовят и шестой, и седьмой. Это экономическое давление для удушения Белоруссии, для смены, как они прямо говорят, не только власти, но и государственного строя», – сказал Лукашенко.

Он поблагодарил за поддержку Россию и других членов ЕАЭС, но предупредил:

«Вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны. Моя просьба, чтобы мы, не отвлекаясь, были вместе, потому что это давление будет нарастать. Давлением на Беларусь и Россию Запад не ограничится».

Лукашенко пообещал подробней проинформировать коллег о кознях Запада при очной встрече.

«Очевидно, что реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет. Поэтому мы должны рассчитывать только на свои силы. Мы можем себя обеспечить всем необходимым. Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это», – сказал он.

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, по окончании заседания Совета ему позвонил президент РФ Владимир Путин. Лидеры «обсудили наиболее актуальные вопросы как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов, и ситуации вокруг обеих стран».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть