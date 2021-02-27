27.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Россия будет наращивать свое военное присутствие в Белоруссии, что станет дополнительной угрозой для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание й еженедельник «Зеркало недели».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Скорее всего, после сочинской встречи Лукашенко вынужден будет пойти на определенные движения в рамках Союзного государства, а не ограничиваться ритуальными заявлениями о союзе «братских стран»: в год тридцатилетия распада СССР в Кремле надеются на ощутимый прогресс в деле интеграции России и Беларуси. Кроме того, одним из последствий катания на лыжах в Красной поляне будет постепенное наращивание военного присутствия РФ в Беларуси, в том числе и путем увеличения количества совместных российско-белорусских учений», – считает издание

«В то же время, когда глава белорусского МИДа Владимир Макей заговорил о возможном отказе Беларуси от принципа нейтралитета, похоже, Лукашенко будет «играть» вокруг создания полноценной российской военной базы на территории республики, пытаясь отстрочить принятие решения о ее появлении», – отмечается в статье.

Автор материла указывает, что на территории Беларуси уже существуют два российских военных объекта — 474-й отдельный радиотехнический узел и 43-й зональный узел связи ВМФ, которые не имеют статуса военной базы, а являются техническими пунктами, занимающимися радиолокационной разведкой и связью.

«При этом российское руководство постоянно ставит вопрос о создании российской военной авиабазы под Бобруйском. Ее появление стало бы для нашей страны дополнительным источником угрозы», – опасается «ЗН».

По информации издания, в Сочи было принято решение о допуске российских компаний к приватизации флагманов белорусской экономики в транспортной, энергетической и машиностроительной отраслях, хотя, по словам источников, президент Александр Лукашенко рассчитывает, что допуск будет «взвешенным» и скрыто саботироваться.