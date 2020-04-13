13.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Китай, Политика, Россия
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Лукашенко придётся выбирать между Россией и Китаем




Китай сделает Белоруссию своей колонией, как только поймет, что эта территория ушла из сферы интересов России.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко сейчас из-под Китая не вывернется. У него есть единственная слабая надежда, что Китай не полезет туда, где есть интересы России. Китай грозно бряцает оружием, но в драку не стремится. Поэтому сейчас единственное, что защищает Лукашенко от экспансии китайцев, это то, что в Китае продолжают считать, что Белоруссия находится в сфере стратегических интересов России. Как только они прекратят так считать, там белорусского ничего не останется», – сказал Трухан.

По его словам, Китай сейчас занимается в Белоруссии спекулятивными инвестициями, предоставляя кредиты на покупку своих товаров низкого качества и неработающих технологий.

«Памятник любимому лоху Поднебесной Лукашенко заслужил», – сказал Трухан.

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