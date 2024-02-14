Лукашенко придумал, как бороться с искусственным интеллектом

Елена Острякова.  
14.02.2024 13:39
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Технологии


Президент Белоруссии Александ Лукашенко предлагает бороться с искусственным интеллектом «живым словом».

Об этом он заявил на республиканской совете ректоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александ Лукашенко предлагает бороться с искусственным интеллектом «живым словом». Об этом он...

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«Вы говорите по интернету отстали мы. Может быть, и отстали. Дело не в этом. Интернет — это еще цветочки. Как мы завтра будем бороться против искусственного интеллекта? Завтра покажут выступающего на французском языке, который будет нести такую ахинею — страшно подумать. Как этому противостоять? Живое слово! К людям надо идти», – сказал Лукашенко.

Он предложил преподавателям вузов вовлекать молодежь в «живую работу».

«У нас управляемая страна. Мы можем достучаться до каждого. Прийти и опровергнуть то, что они увидят в этом «Эппл», «Айфоне» или «Самсунге». В это поле переходит борьба. И политика, и финансы — все будет там. И выборы и невыборы. Поэтому нам надо готовиться здесь работать.

У нас нет такого ресурса, как у Китая. Поэтому окунуть молодежь в живую работу надо. Взял, повел, и они будут тогда верить тебе», – считает президент

Ранее в сети появился дипфек, в котором белорусский президент произносит речь на французском языке, которым вообще не владеет.

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