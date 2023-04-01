Лукашенко приготовил шахты для баллистических ракет

Вся инфраструктура для российского тактического ядерного оружия в Белоруссии создана и готова.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уверен, эти меры надолго отрезвят всех заокеанских ястребов и их сателлитов. Хоть так заставим их считаться с нашим народом, если другого языка они не понимают. У нас потом это тайной не будет, не квасили и не мочили.

Я хочу сказать, я отдал неделю назад распоряжение немедленно восстановить площадки, на которых были размещены ядерные боеголовки «Тополя». Это сложнейшее в инженерном и техническом плане сооружение. Я сохранил все эти площадки. Я не взорвал их по команде Запада. Отсюда и пошла вся эта «диктатура Лукашенко», – сказал Лукашенко.