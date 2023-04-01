Лукашенко приготовил шахты для баллистических ракет
Вся инфраструктура для российского тактического ядерного оружия в Белоруссии создана и готова.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уверен, эти меры надолго отрезвят всех заокеанских ястребов и их сателлитов. Хоть так заставим их считаться с нашим народом, если другого языка они не понимают. У нас потом это тайной не будет, не квасили и не мочили.
Я хочу сказать, я отдал неделю назад распоряжение немедленно восстановить площадки, на которых были размещены ядерные боеголовки «Тополя». Это сложнейшее в инженерном и техническом плане сооружение. Я сохранил все эти площадки. Я не взорвал их по команде Запада. Отсюда и пошла вся эта «диктатура Лукашенко», – сказал Лукашенко.
Он заявил, что готов разместить в своей стране не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие из России.
«Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое оружие. Они это должны понимать, мерзавцы за границей, которые пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны и народы», – сказал Лукашенко.
Спасибо!
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