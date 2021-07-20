Лукашенко пригрозил Литве нашествием вооружённых исламистов

20.07.2021, Москва, Елена Острякова

Радикальные мусульмане с оружием могут хлынуть в Литву через Белорусскую границу. Поводом станет недавний случай, когда литовские пограничники избили группу 26 беженцев, среди которых была беременная женщина, и прогнали их в Белоруссию открыв огонь поверх голов.

Об этом сегодня на совещании по приоритетам внешней политики заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На любое действие есть противодействие и последствия. Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и даже Турции увидели эти кадры, сегодня уже КГБ и МВД по моему поручению работает, чтобы не допустить сюда людей с оружием.

Они рвутся сюда: зачем обидели беременную женщину. И вы знаете, это радикальные мусульмане. Это только начало. Дальше пойдут вооруженные люди туда, чтобы защитить обиженных. Если человек, прошедший войну, с оружием попадет туда, не факт, что он будет только защищать беременных женщин. Что там будет твориться?», – рассуждает Лукашенко.

Число задержанных на границе Литвы и Белоруссии мигрантов в этом году превысило две тысячи человек. Это связано с тем, что Минск перестал пресекать их передвижение, как делал раньше. Белорусские власти не скрывают, что это связано с поддержкой литовскими властями оппозиции.

В Литве уже начали строить палаточный городок на 350 человек вблизи Центра регистрации иностранцев в Пабраде. Через 2-3 года там может скопиться уже 23-24 тыс мигрантов.