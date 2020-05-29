Лукашенко пригрозил мужчинам-конкурентам и похвалил женщин, которые не конкуренты

29.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что с трудом сдерживает милицию от репрессий в отношении мужчин-оппозиционеров, которые собираются участвовать в президентских выборах и проводят шумные акции протеста.

Об этом он заявил сегодня, выступая перед рабочими Минского тракторного завода (МТЗ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мужики кипиш подняли, где-то кто-то ходит, кричит. Рисковые люди. Я бы на их месте с милицией поаккуратней был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность – ответит. Мне уже нелегко сдерживать их, потому что нарываются на провокацию. Провокация – это лучшая реклама. Они это так понимают», – сказал Лукашенко.

При этом он похвалил женщин, участвующих в президентской кампании.

«Мне больше симпатизируют женщины. Они как-то тихо, спокойно собирают эти подписи. Женщины у нас не в обиду нам крепкие люди. Хоть они альтернативные мне кандидаты и меня полощут по чем попало, но в рамках закона. Они ничего не нарушают, и подписей они собрали больше, чем эти мужики, которые гвалтом кричат», – сказал Лукашенко.

При этом он посетовал, что белорусское общество не готово голосовать за женщину, а конституция страны написана «не под женщину».

«Вот я часто говорю: Наталья Ивановна (спикер белорусского сената Кочанова, – ред.), за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент… У нас президент – не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас – нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден», – резюмировал Лукашенко.