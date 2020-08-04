Лукашенко пригрозил проблемами на Дальнем Востоке

04.08.2020, Москва, Елена Острякова

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, сейчас все страны Средней Азии, Закавказья, а также Россия и Украина ждут, выстоит ли Белоруссия в «гибридной войне».

Об этом сегодня он заявил, обращаясь с посланием к парламенту и народу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если белорусы рухнут, следующими будут они. Все стрелы ядовитые ковидные направлены сегодня против Лукашенко. Унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить. Одеть народ в лапти и загнать под плетку у вас не получится.

Помните: у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они, люди в погонах, вам этого сделать не позволят. Даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века. Мы сегодня крепко держим в руках будущее нашей независимой Белоруссии. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее сохранить», – сказал Лукашенко.

Обращаясь к неназванным врагам, он перечислил братские народы. Русских белорусский президент назвал после украинцев и пригрозил дестабилизацией на Дальнем Востоке.

«Мы родные люди: белорусы, украинцы, русские, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте сюда ядерное оружие. Не взрывайте обстановку. Будет полыхать так – что и во Владивостоке будет тяжело», – сказал Лукашенко.