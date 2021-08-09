Лукашенко пригрозил Украине стать ее президентом

09.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свое обещание, данное несколько лет назад, «пересечь границу с Украиной только на тракторе».

Об этом он заявил на большой пресс-конференции в Минске сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы никогда не сделаем пакость Украине, если вы первыми (а сегодня об этом уже можно говорить) не вступите с оружием на нашу землю. Но вы когда-нибудь допрыгаетесь, что я рискну перейду эту границу без оружия, и у меня будет там не 40% украинцев, а минимум 90. И мы Украину вернем», – сказал Лукашенко.

Он возложил на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за подготовку боевиков для Беломайдана и переброску оружия через границу.

«Что меня удручает. Вы же видели мою позицию по Украине. Я вокруг Владимира Владимировича вертелся, как мог, вокруг Порошенко, Зеленского – как с сыном с ним разговаривал: «Володя, надо это, надо то». Он все это воспринимал. Что с ним случилось? Ладно, ты побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины, и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины, хотя сейчас мы закрыли границу. Но людям до сих пор не запрещаю ходить, родные люди», – сказал Лукашенко.

Он считает, что политические отношения Белоруссии и Украины сейчас находятся в самой низкой точке, «чего не скажешь об экономических», и подчеркнул что в Минске до сих пор готовы разговаривать с Киевом.