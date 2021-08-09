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09.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина
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Лукашенко пригрозил Украине стать ее президентом

Новости УкраиныПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свое обещание, данное несколько лет назад, «пересечь границу с...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свое обещание, данное несколько лет назад, «пересечь границу с Украиной только на тракторе».

Об этом он заявил на большой пресс-конференции в Минске сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы никогда не сделаем пакость Украине, если вы первыми (а сегодня об этом уже можно говорить) не вступите с оружием на нашу землю. Но вы когда-нибудь допрыгаетесь, что я рискну перейду эту границу без оружия, и у меня будет там не 40% украинцев, а минимум 90. И мы Украину вернем», – сказал Лукашенко.

Он возложил на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за подготовку боевиков для Беломайдана и переброску оружия через границу.

«Что меня удручает. Вы же видели мою позицию по Украине. Я вокруг Владимира Владимировича вертелся, как мог, вокруг Порошенко, Зеленского – как с сыном с ним разговаривал: «Володя, надо это, надо то». Он все это воспринимал. Что с ним случилось? Ладно, ты побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины, и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины, хотя сейчас мы закрыли границу. Но людям до сих пор не запрещаю ходить, родные люди», – сказал Лукашенко.

Он считает, что политические отношения Белоруссии и Украины сейчас находятся в самой низкой точке, «чего не скажешь об экономических», и подчеркнул что в Минске до сих пор готовы разговаривать с Киевом.



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