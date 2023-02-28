Лукашенко пригрозил воевать за Белоруссию российскими войсками

Анатолий Лапин.  
28.02.2023 10:57
  (Мск) , Минск
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


В случае агрессии со стороны Украины, Белоруссия ответит совершенно иной войной.

Об этом в интервью китайским журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае агрессии со стороны Украины, Белоруссия ответит совершенно иной войной. Об этом в...

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По словам Лукашенко, он всех предупредил, что в случае нападения на республику, будет отвечать, подчеркнув при этом, что на защиту Белоруссии встанет российская армия.

«Мы не собираемся нападать на Украину. Но, не дай бог, с территории Украины будет совершена агрессия в отношении белорусского государства, мы вынуждены будем отвечать. Я уверен, что тут мы поддержку получим всего мирового сообщества, в том числе и Китайской Народной Республики, если против нас будет совершена агрессия. Мы это доводим по разным каналам до Украины, в том числе и до Запада.

Я их предупредил, что, не дай бог, будет развязана агрессия с территории Украины на территорию Белоруссии, мы ответим, но это будет совершенно иная война. Она приобретет мгновенно иной характер. И здесь мы будем сопротивляться, отстаивать нашу землю и бороться с агрессором, в том числе и войсками Российской Федерации, вместе», – сказал президент.

«В плане военном мы готовы ответить, притом, серьезно ответить. Эту позицию мы довели не только до Украины, но и до англичан, Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, у меня будет возможность, мы проинформируем и французов – все-таки ядерная держава. Мы готовы к тому, чтобы защитить суверенитет и независимость нашей страны», – заявил Лукашенко.

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