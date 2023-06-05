Лукашенко пригрозил войной Прибалтике

Транспортная блокада Калининградской области может привести не только к экономической, но и реальной войне.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором российского анклава Антоном Алихановым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уверен, вы со мной согласитесь, что предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить наше общение с вами, свободное движение (помните) грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Беларуси, – эта попытка была обречена на провал. Как бы нас ни пытались разделить искусственными барьерами, не получится.

Но это опасно, потому что это уже экономическая война (и не только экономическая), которую нам безумцы на Западе пытаются объявить уже не в первый раз. Потом пусть не обижаются. Притом, мы же никому не угрожаем. Мы просто блюдем наши интересы – Беларуси и России. Пока с трудом, но удается как-то терпеть все эти выходки. Но бесконечно это просто продолжаться не может. Поэтому руководство, подчеркиваю, руководство балтийских государств, да, наверное, и Польши, должно это прекрасно понимать», – сказал Лукашенко.