Лукашенко пригрозил войной в случае сбития своего вертолета

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Полет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Брестскую область был сегодня отложен по инициативе службы безопансности.

Об этом сам Лукашенко рассказал на встрече с работниками ОАО «Парохонское», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не мои проблемы. Это проблемы службы безопасности. Пусть они смотрят, где дроны летают и куда вертолету президента лететь. Я действительно так к этому отношусь, и когда мне сегодня утром начали рассказывать о ситуации, погоде и прочем, я сказал: идите вы, разбирайтесь с пилотами. Какое решение примете, так и будет. Нельзя лететь, значит, в воскресенье полетим», – сказал Лукашенко.

Он объяснил опасения своих бодигардов близостью украинской границы.

«Смотрю, летели они необычно низко. Наверное, чтобы электронными средствами с Украины не было видно. Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Даст Бог, нормально улетим. Поэтому я тут особо не парюсь. И потом, знаете: сбить вертолет президента – это война, которая украинцам не нужна», – сказал Лукашенко.

При этом он признал, что украинские власти относятся к Белоруссии «не очень».

При этом оппозиционный белорусский тг-канал «Гаюн» из-за границы «рассмотрел», что во время полета Лукашенко в небе находились два российских БПЛА «Шахед», которые залетели из Черниговской обл. Это не первый случай залета в Белоруссию разведывательных дронов, собирающих информацию над северными районами Украины, и каждый раз «замагары» закатывают по этому поводу истерику.

Лукашенко сегодня признал, что в Белоруссию периодически залетают, как российские, так и украинские беспилотники, поскольку обе стороны «еще не научились ими управлять». Он рассказал, что украинцы при этом всегда обижаются на его «жесткую» критику. После этого он якобы пообещал Киеву не упоминать в СМИ принадлежность дронов. Публикацию «Гаюна» белорусский президент назвал «мелкой пакостью».