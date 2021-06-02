Лукашенко пригрозили Гаагой за полёты «Белавиа» в Крым

02.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина введет санкции в отношении белорусских авиаперевозчиков в случае организации их рейсов в Крым.

Об этом в комментарии «Укринформу» заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джеппарова также пригрозила президенту Белоруссии Александру Лукашенко трибуналом в Гааге, если он признает Крым частью России.

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми «ЛНР» или «ДНР». И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями… Есть международное право, согласно которому Крым и Донбасс – это Украина. Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым и развязав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, убеждена, не выбор дружественного Украине белорусского народа», – заявила Джапарова.

По мнению бывшего министра транспорта Крыма Анатолия Цуркина, пассажиропоток из Минска в Крым не сможет покрыть затраты, связанные с возможными санкциями, но в этом случае руководству Белоруссии придется руководствоваться не экономическими, а политическими мотивами.

«Санкции, вводимые против «Белавиа», безусловно, отразятся на экономической составляющей авиакомпании и Белоруссии. Естественно, тот турпоток, который они планируют организовать в Крым, он не покроет экономическую составляющую по тем направлениям, которые осуществляла «Белавиа» в другие страны. Поэтому, это больше политическое решение, а не экономическое… Для Крыма – это будет положительно, он от этого будет только в плюсе. Но как это отразится на авиакомпании «Белавиа» – сложно сказать», – рассуждает эксперт.