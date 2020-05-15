15.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Россия, Сельское хозяйство, Украина
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Лукашенко приказал готовиться к невиданному спросу на картошку «из-за психоза» в России


Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Россия будет в этом году закупать больше картофеля «из-за психоза» – так он называет коронавирус.

Об этом Лукашенко заявил сегодня, осматривая хозяйства Витебской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году по ощущениям, мне кажется, что картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, семена – не семена, и посеяли картофель. Да и семенного картофеля у нас еще наскрести по сусекам можно. Поэтому надо посеять побольше картофеля. Это будет спасением.

Откуда у меня такая уверенность. Ну, понятно россияне, Москва и Питер, у нас покупали и будут покупать. И будут покупать в большем объеме из-за этого психоза. Не всегда развернуться там», – сказал Лукашенко.

Еще более отчаянная ситуация с картофелем, по его мнению, будет на Украине.

«А представьте Украину. Они у нас в прошлом году с полей забирали картофель. Вы что думаете, у них семена остались? Нет. За один год из этого не выйдешь. Поэтому им нужен будет картофель. И они будут его у нас покупать. Поэтому постарайтесь, если есть где-то еще семена, но строго по технологии посейте этот картофель и вы получите результат», – сказал Лукашенко.

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