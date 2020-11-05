05.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Медицина, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал
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Лукашенко приказал «поставить на место» собравшихся в польшу белорусских врачей


Белорусские врачи, которые уедут зарабатывать в Польшу, не смогут больше работать на родине.

Об этом сегодня на совещании по ситуации с коронавирусом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим огромную вспышку заболеваемости, особенно в соседней Польше. Буквально два дня назад они начали по всему миру собирать врачей и другой медицинский персонал, чтобы оказывать помощь людям. Вот и вся сказка о красивой жизни. И особенно просят наших врачей приехать в Польшу для того, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом.

В этой связи хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить своих людей. Но следуя своему принципу мы никого держать не будем. Но надо понимать: уехал – назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза, это приказ для правительства. Всех надо ставить на место. Никому не препятствуем, если у него позеленели глаза от валюты», – сказал Лукашенко.

Это заявление возмутило российского либерального блогера Илью Варламова.

«Агрофюрер продолжает думать, что белорусы – это его личные крепостные. Кто ты вообще такой, чтобы решать, где людям работать? Кто ты такой, чтобы решать, кто вернется, кто не вернется!?», – вопил блогер в своем телеграм-канале.


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