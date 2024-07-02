Лукашенко приказал украинцам «не баловаться и не шалить с огнём»

Елена Острякова.  
02.07.2024 22:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 152
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Белорусские пограничники перехватывают десятки украинских беспилотников, пересекающих государственную границу. Несколько таких БПЛА были уничтожены.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусские пограничники перехватывают десятки украинских беспилотников, пересекающих государственную границу. Несколько таких БПЛА были уничтожены....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я ценю украинцев за то, что они сжав зубы это восприняли нормально. Уничтожили, значит, уничтожили. Но меня напрягает другое. Эти беспилотники перебрасывают уже центнеры самой современной взрывчатки на территорию Беларуси. Мы знаем эти пути. В основном, это Российская Федерация для совершения терактов.

Я хочу заявить, что мы будем обороняться и защищаться от этих беспилотников, куда бы они ни были предназначены. Мы не хотим повторения этих «крокусов», взрывов в нашей братской республике. Пока с ФСБ и Минобороны России нам удается сдерживать этот натиск. Но я бы попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнем», – сказал Лукашенко.

Он подтвердил, что в «шевелениях» на границе с Украиной задействованы русский и белорусский добровольческие корпуса, которые «воюют против россиян лучше украинцев».

По словам Лукашенко, белорусские пограничники развернуты на усиленную охрану границы, развернуты силы специальных операций, ПВО и ВВС Белоруссии и России находятся в состоянии повышенной готовности, ракетные системы «Полонез» и «Искандер» выведены на боевые позиции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть