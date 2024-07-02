Лукашенко приказал украинцам «не баловаться и не шалить с огнём»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Белорусские пограничники перехватывают десятки украинских беспилотников, пересекающих государственную границу. Несколько таких БПЛА были уничтожены.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я ценю украинцев за то, что они сжав зубы это восприняли нормально. Уничтожили, значит, уничтожили. Но меня напрягает другое. Эти беспилотники перебрасывают уже центнеры самой современной взрывчатки на территорию Беларуси. Мы знаем эти пути. В основном, это Российская Федерация для совершения терактов. Я хочу заявить, что мы будем обороняться и защищаться от этих беспилотников, куда бы они ни были предназначены. Мы не хотим повторения этих «крокусов», взрывов в нашей братской республике. Пока с ФСБ и Минобороны России нам удается сдерживать этот натиск. Но я бы попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнем», – сказал Лукашенко.

Он подтвердил, что в «шевелениях» на границе с Украиной задействованы русский и белорусский добровольческие корпуса, которые «воюют против россиян лучше украинцев».

По словам Лукашенко, белорусские пограничники развернуты на усиленную охрану границы, развернуты силы специальных операций, ПВО и ВВС Белоруссии и России находятся в состоянии повышенной готовности, ракетные системы «Полонез» и «Искандер» выведены на боевые позиции.