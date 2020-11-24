Лукашенко приказал закатать Бабарико на полный срок

24.11.2020, Москва, Елена Острякова

Несостоявшемуся кандидату в президенты Белоруссии, который мог стать самым серьезным конкурентом Александра Лукашенко, экс-банкиру Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

Об этом сообщил белорусский КГБ на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико», – говорится в сообщении.

Менеджмент «Белгазпромбанка» был арестован в начале июня. Это дало повод властям не регистрировать Бабарико, в прошлом председателя правления «Белгазпромбанка», как кандидата в президенты.

Экс-банкир присутствовал на знаменитой встрече политзаключенных с президентом Лукашенко в октябре. После этого большая часть участников беседы с разными формулировками была выпущена на свободу. Сидеть остались Бабарико и еще один несостоявшийся кандидат в президенты блогер Сергей Тихановский.

Предъявление обвинений Бабарико разбивает последние надежды белорусской оппозиции, которая еще недавно продолжала верить, что Лукашенко, испугавшись западных санкций, отпустит Бабарико.

«Есть ли кандидатуры, которые были бы приемлемы для белорусского общества, ЕС и России? Я думаю, что это должен быть прагматичный политик. Мы уверены, что нужно учитывать и тех лиц, которые сегодня находятся за решеткой. Я не удивлюсь, если в ближайшей перспективе выпустят всех политзаключенных, в том числе одного из лидеров – Виктора Бабарико. Мне кажется, что сейчас личные амбиции должны уйти на второй план.

Мы предложили несколько вариантов выхода из правового тупика, в котором мы все оказались по вине Лукашенко. Это конституционный вариант, который бы устроил всех. Он предполагает уход Лукашенко, назначение исполняющего обязанности премьер-министра, назначение парламентом новых выборов и избрание нового президента», – говорил ранее в интервью российскому либеральному телеканалу «Дождь» бежавший в Польшу оппозиционер Павел Латушко.