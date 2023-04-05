Лукашенко прилетел к Путину: «Ничего мы не рухнули»

Елена Острякова .  
05.04.2023 22:10
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Экономика


Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел сегодня в Москву, чтобы завтра принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Перед этим мероприятием у него прошла встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

Лукашенко был в хорошем настроении и постоянно шутил.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел сегодня в Москву, чтобы завтра принять участие в заседании...

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«Вот почему у нас нет солнца — все забрали», — заявил белорусский президент прямо на трапе самолета.

В Кремле он решил отчитать журналистов: «Уставший президент, куда вы смотрите?».

«Нормально! Надо немножко работать. В конце месяца в кассу за зарплатой, надо отрабатывать зарплату», – отреагировал Путин.

Он поздравил коллегу с Днём единения народов России и Белоруссии, который две страны отмечали 2 апреля.

«Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики. Всё-таки, по нашей статистке, объём товарооборота у нас за год увеличился, – может быть, не до таких больших цифр, которые мы фиксируем с некоторыми другими странами, – на 12% вырос, но в абсолютных величинах он впечатляет. По нашей статистике, 45 миллиардов долларов, по вашей – даже почти 50 миллиардов», – сказал Путин.

Он поблагодарил Лукашенко за то, что тот прилетел накануне Госсовета, чтобы заранее обсудить ряд проблем.

«28 союзных программ – почти на 80% реализованы правительствами. Если где-то они споткнулись, упёрлись в правительствах, мы сразу встречались и, принимая решения, давали им ход для реализации этих программ. И завтра это впервые будет такое мероприятие, где мы больше будем говорить, подводя итоги. И тот, кто надеется и прогнозировал, что мы рухнем, – ничего мы не рухнули. Мы выдержим и сделаем всё – даже в микроэлектронике. Оказывается, и здесь возможности работать: ракеты летают и боевая техника передвигается и у нас, и у вас», – сказал Лукашенко.

Путин сказал ему, что «смотрел и слушал» его послание Национальному собранию.

«Так долго, ну что вы», – застеснялся Лукашенко.

«Самое главное. Сейчас пообсуждаем», – уточнил Путин.

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