10.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, мова, Общество, Политика, Россия
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Лукашенко принудил молодежь петь по-белорусски




Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил сегодня гражданские паспорта 25 юношам и девушкам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава государства призвал молодых людей почаще задумываться о самоидентификации и независимости.

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«Теперь ваша очередь развивать, прославлять и обязательно – в будущем, да и в настоящем, защищать Беларусь. Возможно, вы еще не задумываетесь о таких важных и сложных понятиях, как самоидентичность нации или независимость государства…

Патриотизм – это ежедневный труд на его благо, сохранение исторических, культурных традиций, защита интересов государства и жизни людей. Все это ценности, которые нашим предкам приходилось отстаивать с оружием в руках», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

В конце церемонии молодые люди пропели государственный гимн – на белорусском языке. Лукашенко сделал вид, что для него это было неожиданностью.

«Молодцы! Я внимательно слушал, как вы пели гимн. А то говорят, что мы белорусскую мову не ведаем. Все мы ведаем!», – картинно воодушевился Лукашенко.

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