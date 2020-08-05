Лукашенко принял агента СБУ Гордона

05.08.2020, Москва, Елена Острякова

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон взял сегодня интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом сообщает телеграм-канал белорусского президента «Пул Первого», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общались почти 3 часа. На самые жгучие темы. Кстати, во время беседы и позвонил Зеленский. Совпадение?», – написал «Пул Первого».

Напомним, ранее Дмитрий Гордон заявлял, что брал интервью у Игоря Стрелкова по заданию СБУ.

«Агент СБУ Гордон приехал по заданию своих кураторов на «интервью», – комментирует ситуацию российский журналист Александр Коц.

В сотрудничестве с СБУ ранее признавались и белорусские спецслужбы. Так было заявлено, что информация о 33 россиянах, необоснованно задержанных на прошлой неделе, была предоставлена украинскими коллегами.